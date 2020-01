Teheran: "La vendetta contro gli Usa non è finita" Iran, altissima tensione: continuano le proteste Appelli da Stati Uniti ed Europa per le proteste crescenti contro il regime: "Non sparate sui manifestanti". La polizia di Teheran nega di aver sparato contro i manifestanti. Hossein Rahimi, capo delle forze dell'ordine nella capitale iraniana, ha sottolineato che gli agenti "hanno ricevuto l'ordine di mostrare moderazione". Convocato l'ambasciatore iraniano a Londra dopo l'arresto di quello britannico a Teheran

