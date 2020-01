Crisi internazionale Iran ammette: aereo ucraino abbattuto per errore. Rohani: responsabili pagheranno. Zarif: colpa Usa L'Iran ammette di aver abbattuto l'aereo ucraino, per un errore umano: l'antiaerea lo avrebbe scambiato per un velivolo nemico. Rohani assicura che i responsabili saranno presto processati. Zarif punta il dito contro la "crisi causata dall'avventurismo statunitense". Usa che intanto annunciano nuove sanzioni contro l'Iran per l'attacco missilistico alle basi in Iraq

Aereo ucraino abbattuto, il dolore dei parenti (Codie McLachlan/The Canadian Press via AP)

