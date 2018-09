Protesta con Danimarca, Olanda e Gb Iran, dopo attacco a parata militare tensioni con gli Usa L'attacco è stato rivendicato sia dall'Isis che da un gruppo separatista. Teheran ne ha attribuito l'a responsabilità a Riad e agli Stati Uniti

Teheran ha promesso una "risposta terribile" contro chi ha eseguito l'attacco che ha fatto almeno 29 morti e decine di feriti a Ahvaz, capoluogo della provincia sud-occidentale del Khuzestan, durante una parata militare, e minacciato gli Stati Uniti, ritenuti "responsabili" di aver colpito l'elite militare della Repubblica islamica, il nucleo duro della Rivoluzione khomeinista: i pasdaran. Accuse, più velate, anche all'Arabia Saudita.L'attacco terroristico di Ahvaz è "la continuazione delle cospirazioni dei regimi sostenuti dagli Usa nella regione, che vogliono creare insicurezza nel nostro Paese. Cio' nonostante, con loro sgomento, l'Iran continuerà sul suo nobile cammino", afferma la Guida suprema dell'Iran, Sayyid Ali Khamenei, in un messaggio diramato dall'agenzia Irna. Khamenei confida che "l'intelligence possa assicurare questi criminali alla giustizia".Il governo iraniano ha convocato gli incaricato d'affari di Danimarca, Olanda e Gran Bretagna in merito all'attacco. Con i diplomatici dei tre paesi europei Teheran ha "protestato per la presenza nei loro rispettivi paesi di diversi membri di gruppi terroristici", ha riferito l'agenzia Irna.Due, le rivendicazioni: la prima è arrivata dal gruppo separatista Al-Ahvaz, che combatte per i diritti della minoranza araba nella provincia. La seconda è quella dell'Isis. L'attacco è avvenuto nell'anniversario dell'invasione irachena che diede inizio alla guerra negli anni '80.