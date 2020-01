Venti di guerra in Medio Oriente Cieli di Iran e Iraq off limits: anche Air France sospende i voli La decisione dopo l'attacco missilistico di Teheran e il disastro del Boeing ucraino

Diverse linee aeree hanno deciso di evitare lo spazio aereo iraniano, in una fase di altissima tensione tra la Repubblica islamica e gli Stati uniti. Nella notte missili iraniani hanno centrato due basi militari Usa in Iraq, in rappresaglia per l'uccisione dell'influente generale iraniano Qasem Soleimani. E nella stessa notte è precipitato un Boeing ucraino in volo tra Teheran e Kiev.Air France ha sospeso fino a nuovo avviso "tutti i sorvoli dello spazio aereo iraniano e iracheno", poche ore dopo gli attacchi iraniani."Come misura precauzionale e non appena sono stati annunciati gli attuali attacchi aerei, Air France ha deciso di sospendere tutti i sorvoli dello spazio aereo iraniano e iracheno fino a nuovo avviso", ha detto un portavoce della compagnia aerea.In tale contesto di tensione, poche ore dopo, un aereo ucraino è precipitato in Iran, uccidendo 177 persone. L'Ambasciata ucraina a Teheran ha parlato - a pochissime ore dai fatti - di un incidente dovuto a un problema del motore, non a un'azione terroristica.La Federal Aviation Administration statunitense ha, ovviamente, emesso un avviso per gli aerei commerciali, vietando loro di "operare nello spazio aereo di Iraq, Iran e sulle acque del Golfo persico e del Golfo dell'Oman". Questo avviso ha un impatto relativo sul traffico aereo, perché le principali compagnie aeree Usa non operano sull'Iran. Solo la United ha dovuto cambiare la rotta di di un suo volo.La Singapore Airlines, dal canto suo, ha comunicato oggi che i suoi voli da e per l'Europa non passeranno più per lo spazio aereo iraniano. Altrettanto ha fatto una portavoce di EVA Air, il vettore di Taiwan.