Sale ancora la tensione tra Teheran e Washington Iran, in migliaia al corteo funebre per il generale Soleimani Il parlamento iracheno discute il futuro della presenza Usa

Condividi

Huge Crowd Bid Farewell to Iconic Gen. Soleimani in Ahwaz pic.twitter.com/N2sRfIokWn — Fars News Agency (@EnglishFars) January 5, 2020