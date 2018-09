Ahvaz Iran, morti e feriti anche tra i civili in un attacco alla parata militare La notizia è stata diffusa dalla tv di Stato, che punta il dito sull'Isis. Tra le vittime 8 militari del corpo di élite dei Guardiani della Rivoluzione e "diversi civili". Uccisi anche "almeno 5 terroristi"

Strage alla parata militare in Iran. Uomini armati hanno aperto il fuoco durante la sfilata dei soldati ad Ahvaz, nel sudovest del Paese, causando "diversi morti e almeno 20 feriti". Lo riferisce la tv di Stato iraniana parlando di "elementi takfir", un termine in genere utilizzato per definire i sostenitori dell'Isis.Tra i morti ci sono almeno 8 militari del corpo di élite dei Guardiani della Rivoluzione. Tra i feriti anche un bambino e una donna."Diversi civili sono stati uccisi", conferma l'agenzia di stampa statale Irna. Uomini armati hanno aperto il fuoco da dietro una tribuna. "Almeno cinque terroristi sono stati uccisi".La parata si teneva in occasione dell'anniversario dell'invasione dell'Iran ordinata da Saddam Hussein, quando in Iran si celebra la Giornata Nazionale delle Forze Armate. L'emittente ha mostrato le immagini dei soccorsi.L'attentato arriva poco più di un anno dopo l'assalto del giugno 2017 condotto da miliziani dell'Isis contro il Parlamento e il mausoleo dell'ayatollah Ruhollah Khomeini a Teheran, quando almeno 18 persone furono uccise e oltre 50 rimasero ferite.Ahvaz è il capoluogo della provincia del Khuzestan, area ricca di petrolio, ed è stata teatro di alcuni tra i più cruenti scontri durante la guerra tra Iran e Iraq. Proprio quel conflitto degli anni '80 è al centro di una settimana di commemorazioni in Iran che prevede parate militari in tutto il Paese.