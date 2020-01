Medio oriente Il Parlamento iracheno: via le truppe Usa dal Paese. In Iran folla oceanica per Soleimani Teheran ha annunciato che entro questa notte deciderà se avviare una nuova fase della sua uscita dall'accordo sul nucleare. Il capo del movimento libanese Hezbollah Nasrallah: l'uccisione di Soleimani segna una nuova fase

Condividi

Huge Crowd Bid Farewell to Iconic Gen. Soleimani in Ahwaz pic.twitter.com/N2sRfIokWn — Fars News Agency (@EnglishFars) January 5, 2020