Iran, precipita jet con 11 a bordo: tornavano dall'addio al nubilato di una giovane ereditiera turca

Condividi

Un aereo privato turco partito oggi dagli Emirati arabi uniti con destinazione Istanbul è precipitato nel Sud dell'Iran. A bordo c'erano 11 persone, tra cui una giovane ereditiera e un gruppo di amiche di ritorno da Dubai, dove avevano festeggiato l'addio al nubilato della giovane, Mina Başaran.





UPDATE — Private plane that crashed in southwestern Iran was carrying Başaran Holding's heir and bride-to-be Mina Başaran and 7 of her friends flying to Istanbul from a bachelorette party in Dubai https://t.co/CRnBGW1xX7 pic.twitter.com/ZZ77eWhyxV