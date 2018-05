Il rapporto dell'Agenzia internazionale per l'Energia atomica Aiea: "L'Iran rispetta l'accordo sul nucleare" Il capo dell'Agenzia, Yukiya Amano, garantisce: "Teheran è sottoposta al sistema di verifica nucleare più stringente al mondo"

Condividi

L'Iran continua a rispettare l'accordo del 2015 sul nucleare. È quanto si legge nel rapporto dell'Aiea, l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica diffuso dalla AFP (France Presse), secondo la quale Teheran si sta attenendo alle restrizioni chiave dell'intesa in merito alle sue installazioni nucleari.L'8 maggio scorso il presidente americano, Donald Trump, aveva annunciato l'uscita del Paese dall'accordo sul nucleare con la Repubblica islamica e la conseguente ripresa di dure sanzioni economiche e finanziarie.Nel suo primo rapporto dopo il ritiro degli Stati Uniti, l'Aiea ha sottolineato che le riserve di uranio arricchito dell'Iran sono rimaste al di sotto dei 300 chilogrammi consentiti dall'accordo, che è stato negoziato con l'obiettivo di impedire a Teheran di costruire armi atomiche.Nel documento, l'Agenzia precisa anche che il reattore ad acqua pesante di Arak, che avrebbe potuto produrre plutonio per scopi militari, non è stato ulteriormente sviluppato, come concordato.