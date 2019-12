Il sisma di magnitudo 5.1 Iran: scossa di terremoto vicino a centrale nucleare di Bushehr Secondo le agenzie ufficiali iraniane non ci sono al momento segnalazioni di danni materiali, né di vittime o feriti

Il sisma, di magnitudo 5.1, è stato registrato, questa mattina, in Iran a meno di 50 chilometri dalla centrale nucleare di Bushehr, sul Golfo Persico.Secondo le agenzie ufficiali iraniane non ci sono al momento segnalazioni di danni materiali, né di vittime o feriti.L'Agenzia geologica statunitense Usgs, ha registrato che la scossa si è verificata a 38 chilometri di profondità, con epicentro a 44 chilometri a est di Borazjan.Secondo le autorità locali, citate dall'Isna, non risultano al momento danni significativi nè pericoli di fuoriuscita di materiale dannoso.Costruita dalla Russia, la centrale di Bushehr è operativa dal 2013 e attualmente ha un reattore in funzione da 1.000 megawatt.Il direttore dell'unità di crisi provinciale, Jahangir Dehghani, ha dichiarato che "sulla base della valutazione della Croce Rossa e delle autorità regionali non ci sono ancora notizie di danni". "Potremmo avere -ha detto- delle strade bloccate in alcuni punti della montagna a causa dell'intensità del terremoto".