2020/01/04 13:29

Massima attenzione per i militari italiani in Medio Oriente Iraq, Conte: "Ue può giocare un ruolo chiave nella prospettiva del dialogo" Il premier, spiegano fonti di Palazzo Chigi, si sta prodigando affinché l'Ue possa esercitare il suo peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare così tutti gli sforzi per stabilizzare l'area. Appello "alla moderazione, al dialogo, al senso di responsabilità delle parti"

Iraq, Di Maio: "La nostra priorità è la lotta all'Isis" Raid Usa sull'aeroporto di Baghdad, ucciso il generale iraniano Soleimani Condividi Nella prospettiva di un dialogo "l'Ue può giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante". È questa, a quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi, la convinzione del premier Giuseppe Conte in merito all'escalation della tensione in Iraq e Medio Oriente.



Il premier, si fa sapere, si sta prodigando affinché l'Ue possa esercitare il suo peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare così tutti gli sforzi per stabilizzare l'area. Conte sta facendo appello "alla moderazione, al dialogo, al senso di responsabilità delle parti".



