"Faremo di tutto per impedire spirale conflittualità" Iraq. Tweet di Conte: tuteleremo nostri militari Dopo quanto accaduto in Iraq, il presidente del Consiglio esprime "vicinanza" ai nostri soldati in missione

In queste ore di tensione esprimo la mia sentita vicinanza a tutti i nostri soldati che svolgono con dedizione e professionalità la loro missione in #Iraq e non solo. Faremo di tutto per tutelarli e per trovare soluzioni che impediscano una pericolosa spirale di conflittualità. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 8 gennaio 2020

