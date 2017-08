Iraq, iniziata offensiva per la riconquista di Tel Afar da Isis Tel Afar è diventata la capitale provvisoria dell'Isis in Iraq dopo la caduta di Mosul, ultima roccaforte del gruppo jihadista nella provincia settentrionale di Ninive

Il premier iracheno Haidar al Abadi ha annunciato l'inizio di una offensiva per riconquistare Tel Afar, circa 70 chilometri a ovest di Mosul."L'operazione è cominciata", ha assicurato Abadi. "L'Isis non ha scelta, arrendersi o morire", ha aggiunto.Tel Afar è diventata la capitale provvisoria dell'Isis in Iraq dopo la caduta di Mosul, ultima roccaforte del gruppo jihadista nella provincia settentrionale di Ninive.