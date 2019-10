44 morti e oltre mille i feriti fino ad oggi Iraq: quarto giorno di proteste, a Baghdad la polizia spara sui manifestanti Da martedì migliaia di manifestanti protestano contro corruzione e disoccupazione

Le forze di sicurezza irachene hanno sparato su decine di manifestanti che per il quarto giorno consecutivo protestano a Baghdad contro corruzione e disoccupazione. Le forze di sicurezza hanno sparato direttamente contro i dimostranti, non in aria. Al momento non si hanno notizie di vittime.Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime degli scontri esplosi durante le proteste in Iraq. Fonti mediche e della sicurezza citate dalla tv satellitare al-Arabiya parlano di almeno 44 morti e centinaia di feriti da quando martedì sono iniziate le manifestazioni a Baghdad e in altre città del Paese arabo. Secondo la Commissione irachena per i diritti umani i feriti sono almeno 1.177.Il governo ha imposto il coprifuoco a oltranza nella capitale Baghdad e nelle città di Hillah, Najaf e Nassiriyah e ha parzialmente reso inaccessibile internet, per il 75 per cento, in tutto il Paese. Gli scontri erano iniziati nella capitale del paese, Baghdad, e a Nassiriya, dove i manifestanti erano scesi in piazza per protestare contro la disoccupazione e la corruzione della classe politica, e in particolare contro il primo ministro Adel Abdul Mahdi, in carica da circa un anno. La polizia aveva reagito usando gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla e due persone sono morte, una a Baghdad e una a Nassiriya; ci sono stati anche circa 200 feriti.