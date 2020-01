​Irlanda del Nord: la unionista Arlene Foster nominata premier Dopo 3 anni di stallo l'Assemblea torna a riunirsi

Arlene Foster, leader del partito del Dup, è stata nominata First Minister in Irlanda del Nord. L'assemblea parlamentare nord irlandese si è riunita oggi per la prima volta dopo tre annidi stallo politico e in seguito a un accordo concluso ieri fra unionisti e repubblicani. I 90 membri dell'Assemblea Stormont a Belfast sono chiamati a designare un governo di condivisione del potere, dopo la caduta della precedente coalizione nel 2017 a causa di uno scandalo politico-finanziario.

"Questo è un grande passo avanti per il popolo dell'Irlanda del Nord e per ripristinare la fiducia in un governo decentralizzato stabile e per attuare le necessarie riforme del servizio pubblico", ha affermato su Twitter il premier britannico Boris Johnson. Il DUP e Sinn Fein, i principali partiti dell'Irlanda del Nord, hanno convalidato ieri il progetto di accordo sostenuto dai governi del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda, volto a ripristinare le istituzioni politiche della provincia.

Queste formazioni devono condividere la governance ai sensi dell'Accordo di pace del Venerdì Santo del 1998, che ha posto fine ai "problemi" tra repubblicani (principalmente cattolici) e unionisti (in particolare i protestanti) che hanno ucciso quasi 3.500 persone in 30 anni.Dopo il fallimento di diversi cicli di negoziati dopo la caduta del governo nel 2017, le nuove discussioni erano riprese a metà dicembre, dopo la vittoria dei conservatori di Boris Johnson alle elezioni legislative.

La questione era tanto più cruciale in quanto si suppone che l'assemblea locale abbia voce in capitolo nelle controverse disposizioni doganali volte a prevenire il ritorno di un confine fisico con la Repubblica d'Irlanda (membro dell'Unione Europea) dopo che il Regno Unito avrà lasciato l'Ue, il 31 gennaio.