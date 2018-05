Referendum sull'aborto Irlanda, sfida sull'aborto. In vantaggio i "sì" alla svolta Domani 25 maggio gli irlandesi saranno chiamati a votare sull'abrogazione dell'ottavo emendamento della Costituzione che considera il feto un cittadino con gli stessi diritti di una persona e impedisce l'aborto in ogni sua forma

Momento storico per la cattolicissima Irlanda. Domani 25 maggio i cittadini saranno chiamati al voto per decidere se abrogare o meno l'ottavo emendamento della Costituzione (art. 40.3.3), una delle leggi più restrittive in Europa sull'interruzione volontaria di gravidanza.La proposta del referendum si deve al primo ministro Leo Varadkar, leader del partito di centrodestra Fine Gael, eletto a giugno 2017, che aveva definito l'attuale legge "troppo restrittiva".L'aborto in Irlanda è illegale e punibile con quattordici anni di carcere, se non nel caso in cui la donna gravida sia a rischio concreto di vita. Una modifica introdotta nel 2013, chiamata "Protection of Life Pregnancy Bill", che tra le situazioni di rischio ha incluso anche la minaccia di suicidio e il disagio psichico della donna.All'origine del provvedimento c'era stato il caso, rimbalzato sui media di tutto il mondo, di una donna di origine indiana incinta, la dentista Savita Halappanavar, morta per setticemia dopo che le era stata negata dai medici un'interruzione di gravidanza.La consultazione si tiene a tre anni dalla legalizzazione, tramite referendum, del matrimonio tra persone dello stesso sesso, che causò un terremoto culturale nel paese, con il crescente declino dell'influenza della Chiesa, anche a fronte dello scandalo pedofilia che ha visto coinvolti sacerdoti, a volte coperti da funzionari ecclesiastici.Durante la campagna per il referendum, la Chiesa cattolica irlandese ha scelto di mantenere una posizione defilata. In uno degli ultimi comunicati diffusi, però, il vescovo della diocesi di Kerry, Ray Browne, dopo aver ringraziato per il dibattito "rispettoso e sensibile", ha aggiunto: "Venerdì voterò no. Vi incoraggio a fare lo stesso".Gli appartenenti al cosiddetto movimento 'pro-life' si oppongono alle misure proposte per sostituire il sistema attuale: Interruzione volontaria di gravidanza ammessa fino alla dodicesima settimana, fino a ventiquattro settimane per grave rischio di salute della donna, ed eccezioni per le malformazioni. L'obiezione di coscienza sarebbe permessa, con obbligo per il medico di trasferire il caso ad un altro specialista non obiettore.In ogni caso durante la campagna referendaria il tono tra i due schieramenti si è spesso acceso e non sono mancate polemiche e critiche sulle argomentazioni usate e le informazioni false divulgate. Il primo ministro Varadkar ha denunciato l'uso, da parte dei 'pro-life', di immagini di persone con sindrome di Down, definendolo un nuovo tentativo di "condizionare il dibattito e creare confusione".L'ultima previsione demoscopica rileva un vantaggio di circa 10 punti dei "sì" nei confronti dei "no" (44% contro 34%), ma la fetta di indecisi è potenzialmente determinante (22%).Stando ad alcuni analisti irlandesi decisivo potrebbe essere il voto di Dublino e delle donne dei centri urbani, in larga maggioranza a favore dell'abolizione dell'Art.8. Mentre nelle zone rurali, oltre che tra i giovanissimi, si fa valere un consistente zoccolo duro anti abortista.