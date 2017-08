Giornata drammatica Ischia: morto un sub. Si cerca una donna dispersa in mare Due distinti episodi stanno drammaticamente caratterizzando il weekend ferragostano dell'isola

Condividi

Un subacqueo è morto ed una donna è dispersa nelle acque di Ischia (Napoli). Il sub, un uomo di 60 anni, è stato recuperato poco fa, privo di vita, dalle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera nello specchio d'acqua tra Ischia e l' isolotto di Vivara, sulla "secca delle Formiche". ​Il corpo del subacqueo è stato messo a disposizione del medico legale per l' esame esterno disposto dalla magistratura. L'attrezzatura utilizzata è stata sequestrata.Sono in corso le ricerche, con elicotteri dei Vigili del fuoco e motovedette della Guardia costiera,di una donna dispersa al largo delle coste di Ischia. Si tratterebbe di una ragazza di 15 anni.