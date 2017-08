I rilievi Ischia, Oggi Mattarella nelle zone colpite. Ingv: assenti protezioni antisismiche Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza per Ischia, dopo il terremoto dello scorso 21 agosto.

Oggi pomeriggio visita di Mattarella a Ischia, nelle zone colpite del terremoto: il presidente della Repubblica sarà in particolare a Casamicciola e Lacco Ameno. Sono 1.500 gli sfollati sull'isola.La maggior parte delle abitazioni che ha subito i danni più gravi a Ischia, nella zona di Casamicciola in seguito al terremoto, erano di buona fattura, in mattoni, pietra o tufo ma non avevano protezioni antisismiche. E' quanto emerge dal rilievo macrosismico condotto dal 23 agosto dalle squadre del gruppo operativo Quest (QUick Earthquake Survey Team) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), insieme con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile (Enea).Nella parte collinare di Casamicciola le case sono state costruite sulle creste di piccole vallette o terrazzi, spiega l'Ingv in una nota. "Qui il danno si presenta localmente molto grave". Sebbene la maggioranza delle abitazioni fosse di tipo B, cioè edifici di buona fattura in mattoni o blocchetti di tufo o pietra squadrata secondo la classificazione della scala Ems, "non erano presenti tiranti e catene o altri elementi vincolanti". Il tirante è "un presidio antisismico molto antico, presente anche in molte case dell'Appennino. Si tratta di presidi antisismici semplici e la loro assenza può essere uno dei motivi, anche se non l'unico, dei danni subiti dalle abitazioni. Si tratta di un elemento in più, che avrebbe aiutato" commenta Andrea Tertulliani, sismologo dell'Ingv. Poche invece le case di tipo A (edifici in pietra non lavorata, muratura a sacco con malte scadenti a volte assenti, in generale le piu' vulnerabili) e di tipo C (generalmente in cemento armato o in muratura cordolata).I danni osservati, aggiunge l'Ingv, "sono pochi crolli totali, molti danni come lesioni a croce, perdita di verticalità e ribaltamento di pareti, espulsione di spigoli, qualche crollo parziale. Gli edifici in cemento armato hanno subito in rari casi danni, come lievi lesioni alle tamponature".