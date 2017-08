Il sisma Ischia, nuova lieve scossa alle 5.04 di questa mattina: magnitudo 1.9 e profondità 6 chilometri

Nuova lieve scossa di terremoto questa mattina all'alba sull'isola di Ischia alle prese con il bilancio di vittime e danni del sisma che lunedì sera ha causato due morti e oltre 40 feriti. La scossa è stata registrata alle 5.04 dall'IINGV, che stima una magnitudo 1.9 e una profondità di 6 chilometri con epicentro a nord dell'Isola.Intanto dei 2600 sfollati sono circa 200 le persone ospitate negli alberghi in attesa delle verifiche di agibilita' delle abitazioni in programma per oggi.E continua la polemica sugli abusi edilizi e sui materiali scadenti che sarebbero stati utilizzati nelle costruzioni.A puntare il dito anche la Protezione civile. I sindaci dell'isola negano invece qualsiasi nesso.Gioia per il recupero dei tre fratellini.