Terremoto Ischia, protezione civile: 1.500 le persone assistite e 10 scuole inagibili su 27 Proseguono le verifiche sulle abitazioni private per le quali i cittadini dei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d'Ischia hanno presentato, complessivamente, 1.793 domande. Effettuati 433 sopralluoghi di cui 349 su edifici privati: 121 edifici agibili, 10 agibili come struttura ma inagibili per rischio esterno, 64 temporaneamente o parzialmente inagibili, 149 inagibili.

Sono circa 1.500 le persone assistite dal Servizio nazionale della protezione civile a seguito della scossa di terremoto dello scorso 21 agosto. In particolare, - ricorda il Dipartimento - secondo i dati forniti dai Comuni, sono poco meno di 1.200 i cittadini di Casamicciola che la scorsa notte hanno trovato ospitalita' prevalentemente in strutture alberghiere mentre per il Comune di Lacco Ameno gli assistiti negli alberghi sono 297. Ventuno, invece, le persone assistite dal Comune di Forio, parte in alberghi e parte in una struttura sanitaria di lunga degenza. A questi si devono aggiungere tutti i cittadini che, non potendo rimanere nelle proprie case perchè inagibili o in attesa delle verifiche, hanno trovato autonomamente una sistemazione.Proseguono le verifiche di agibilità sulle abitazioni private per le quali i cittadini dei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d'Ischia - colpiti dal terremoto del 21 agosto - hanno presentato, complessivamente, 1.793 domande di sopralluogo.A ieri sono stati effettuati complessivamente 433 sopralluoghi di cui 349 su edifici privati. Di questi ultimi, 121 sono risultati agibili, 10 agibili come struttura ma inagibili per rischio esterno, 64 temporaneamente o parzialmente inagibili, 149 inagibili. Cinque le schede alle quali, al momento, non è stato possibile attribuire esito. Concluse, al momento, le verifiche su strutture scolastiche, edifici pubblici e alberghi. I risultati: su 27 scuole, 10 risultano agibili, 7 parzialmente o temporaneamente inagibili e 10 inagibili. Sei gli edifici pubblici agibili, 4 quelli temporaneamente inagibili e 2 quelli inagibili. Dei 2 istituti di cura risultano uno agibile e uno temporaneamente inagibile mentre su 43 alberghi, 32 sono agibili (di cui uno agibile come struttura ma non utilizzabile per rischio esterno), 2 temporaneamente inagibili anche per rischio esterno, 1 da rivedere, 7 inagibili. Per un solo albergo al momento non e' stato possibile attribuire un esito.