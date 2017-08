Avvertito anche a Napoli Ischia, scossa di terremoto di magnitudo 3.6. Gente in strada e tanta paura Ingv: il sisma è stato registrato alle 20.57 a una profondità di 10 km

Decine e decine di telefonate di richieste da tutta l'isola stanno giungendo al distaccamento dei vigili del fuoco di Ischia che hanno inviato la squadra di soccorso a Casamicciola per una situazione di criticità che è stata segnalata dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.6 alle 20:57. Da fonti della Regione si apprende che le squadre dei pompieri impegnate sul fronte degli incendi sono state dirottate in alcune aree dell'isola per accertare eventuali danni a persone o cose.La gente dalle case si è riversata in strada per la paura. E gente è uscita anche dagli hotel, come in un albergo di San Francesco a Forio, dove gli ospiti sono stati fatti scendere in cortile e dove si è registrata qualche lesione all'immobile. Sempre a Forio è stato registrato un black-out di alcuni minuti in concomitanza con la scossa, che testimoni dicono di avere avvertito "forte". Ci sarebbero stati dei piccoli crolli nella zona di Casamicciola e Barano.La ricercatrice dell'Ingv del dipartimento Osservatorio vesuviano, Francesca Bianco, spiega all'Agi che la scossa è stata fortemente avvertita nell'isola ma è avvenuta in mare. "Stiamo facendo le necessarie verifiche per definire la localizzazione in maniera accurata".