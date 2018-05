Ieri l'ultimo messaggio al fidanzato di Verona Islamabad, liberata dalla polizia la ragazza pakistana costretta dai genitori ad abortire La giovane sarebbe al sicuro in compagnia di rappresentati delle autorità italiane

La giovane pakistana residente a Verona, portata con l'inganno dalla famiglia in patria e fatta abortire, è stata liberata da chi la stava trattenendo ed è ora al sicuro, in compagnia di rappresentanti delle autorità italiane.La ragazza, si apprende da fonti di polizia italiane, è in buone condizioni di salute. Si trova al sicuro, in un luogo che per il momento non è stato comunicato. L'operazione che ha portato alla sua liberazione ha visto il coinvolgimento, assieme alla Farnesina, del Consolato italiano a Islamabad e della Questura di Verona.La ragazza, ieri pomeriggio è riuscita a inviare l'ultimo messaggio al fidanzato di Verona. Anche il ragazzo è di origini pakistane, ma è stato adottato da una famiglia veronese ed è cittadino italiano. La giovane ha inviato anche a una compagna di classe un messaggio audio via WhatsApp, in cui ha raccontato di essersi fidata dei genitori tornando in patria e di essere stata tenuta legata per otto ore prima di abortire.La giovane vive a Verona con la famiglia dal 2008; il padre, proprietario di un negozio in città, era stato denunciato per maltrattamenti e in settembre la ragazza si era rivolta ai servizi sociali del Comune, che per qualche tempo l'hanno ospitata in una struttura protetta nell'ambito del 'Progetto Petra' contro le violenze di genere. Il 9 gennaio, però, la svolta. La ventenne lascia la casa protetta dicendo di essersi riconciliata con i parenti. Poco dopo c' è stata la partenza per il Pakistan, giustificata dal matrimonio del fratello. Da quel viaggio però,non è più tornata, e alle amiche della classe sono cominciati ad arrivare messaggi scritti e vocali in cui la ragazza descriveva un incubo: chiusa in camera, legata a un letto, sedata con pillole fino all'intervento di una dottoressa che le avrebbe procurato l'aborto, la paura. Poi, il silenzio.