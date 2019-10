Tel Aviv ​Israele, Netanyahu rinuncia a formare il governo. Rivlin: "Presto darò l'incarico a Gantz" Il premier aveva ricevuto l'incarico lo scorso 25 settembre e dopodomani sarebbe scaduto il termine. "Gli sforzi per "portare Benny Gantz al tavolo negoziale e prevenire un'altra elezione" sono falliti visto che il suo partito Blu-Bianco "ha sempre rifiutato", spiega il premier in un post su Fb

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato che rimette il mandato di formare il nuovo governo nelle mani del presidente Reuven Rivlin.

E' la seconda volta in sei mesi che il leader del Likud - che oggi ha compiuto 70 anni - non riesce a formare il governo. Netanyahu aveva ricevuto l'incarico da Rivlin lo scorso 25 settembre e dopodomani sarebbe scaduto il termine.

Nel video postato su Facebook, Netanyahu ha sottolineato "di aver sempre lavorato, da quando ha ricevuto il mandato, senza sosta... per stabilire un largo governo di unità nazionale. Questo è quello che il popolo vuole". Ma - ha aggiunto - gli sforzi per "portare Benny Gantz al tavolo negoziale e prevenire un'altra elezione" sono falliti visto che il suo partito Blu-Bianco "ha sempre rifiutato".

La strada per il premier uscente è da subito stata tutta in salita. Alle elezioni il Likud ha ottenuto assieme agli alleati solo 55 seggi sui 120 della Knesset, il Parlamento israeliano. Un altro suo precedente alleato, il partito Yisrael Beitenu, ha rifiutato infatti di far parte di un governo che includesse gli ultraortodossi.