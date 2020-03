Israele, Gantz promette "governo di unità in pochi giorni" Leader Blu e Bianco potrebbe allearsi anche con Lista araba

Condividi

Benny Gantz, il leader di Blu e Bianco e il principale rivale del Primo ministro Benjamin Netanyahu, ha promesso di formare "un governo di unità nazionale, il più ampio possibile, in pochi giorni"."Servirò gli elettori di tutti i partiti e di tutti i cittadini di Israele. Effettuerò gli sforzi per curare la società israeliana del coronavirus, nonché dal virus dell'odio e della divisione", ha detto ancora Gantz dopo aver ricevuto l'incarico di formare una nuova coalizione dal presidente Reuven Rivlin. "Questi non sono giorni normali", ha aggiunto. "I leader devono mettere da parte le considerazioni personali".Non è ancora chiaro chi potrebbe formare un eventuale governo di unità. Gantz ha invitato Netanyahu ad accettare un accordo di unità, ma il partito Likud ha respinto l'idea. Secondo quanto scrive il Times of Israel, Gantz avrebbe chiamato già oggi il leader della Joint List, La lista araba Ayman Odeh per cooptarlo nel governo. Anche se i suoi 15 seggi non gli saranno sufficienti. L'ex capo di Stato maggiore dovrà fare i conti anche con Israel Beitenu di Avigdor Lieberman e la lista di sinistra.Lo stesso presidente Reuven Rivlin che gli ha affidato l'incarico dopo aver consultato tutti i partiti - 61 deputati hanno sostenuto Gantz, rispetto ai 58 di Netanyahu - era stato il primo ad esortare l'ex alto militare "a muoversi rapidamente per formare un governo".Netanyahu, il cui partito aveva ottenuto solo tre seggi in più di Gantz , 36 contro 33, alle elezioni del 2 marzo, le terze in meno di un anno, aveva proposto di guidare un governo di "emergenza nazionale" per sei mesi per affrontare la crisi di Covid-19. "Una quarta elezione è impossibile in questo momento di crisi", aveva tuonato Rivlin.