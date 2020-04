Intesa di coalizione Israele, accordo di governo raggiunto tra Netanyahu e Gantz Verso un 'governo di emergenza nazionale'. L'annuncio in una nota congiunta del Likud e di Blu e Bianco

di Tiziana Di Giovannandrea Un accordo per la formazione di un governo di coalizione è stato raggiunto in Israele dai partiti del premier uscente, Benjamin Netanyahu, e del dirigente di opposizione, ex capo di Stato Maggiore, Benny Gantz. A sottoscrivere la nota i due partiti, Likud e Blu e Bianco.Netanyahu e Gantz si sono incontrati per una seconda volta nell'arco della giornata raggiungendo l'intesa per la formazione di un 'governo di emergenza nazionale'.I media israeliani hanno riferito che l'intesa copre un periodo di tre anni. In questo periodo Netanyahu assumerà la carica di primo ministro per i primi 18 mesi. Successivamente Gantz diverrà primo ministro.L'accordo pone fine a mesi di paralisi politica ed evita quello che sarebbe stato il quarto ritorno alle urne per i cittadini israeliani.Secondo quanto riferito sempre dalla stampa israeliana, nei primi 18 mesi di governo a guida Netanyahu, Gantz sarà ministro della Difesa mentre il n. 2 nel suo partito, Gabi Ashkenazi, guiderà la diplomazia. Non ci sarà nessuna modifica alla controversa legge sullo Stato-Nazione.Molto duro il commento di Yair Lapid, ex alleato di Gantz alle elezioni, che ha condannato l'accordo: "Così il compromesso sulla Commissione delle nomine giudiziarie è che Bibi (soprannome di Benjamin Netanyahu, ndr) sceglie tutti i suoi rappresentanti. Gantz e Ashkenazi hanno acconsentito a permettere all'incriminato di indicare i giudici che lo giudicheranno sulle sue questioni", ha sottolineato il leader di Yesh Atid, facendo riferimento alle imputazioni per corruzione, frode e abuso di fiducia a carico di Netanyahu in tre casi.