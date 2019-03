Medio Oriente Israele: casa colpita da razzo vicino Tel Aviv, feriti. Netanyahu taglia visita negli Usa

Condividi

Una casa è stata colpita stamane a nord dida un razzo sparato da Gaza, poco dopo che nella zona erano risuonate le sirene di allarme. Lo ha riferito la radio militare israeliana, secondo cui sul posto ci sono alcuni feriti uno dei quali in condizioni medie. È la prima volta che la zona viene raggiunta da razzi palestinesi provenienti da Gaza. Secondo la polizia, il razzo è caduto in una zona agricola a nord della città di Kfar Saba.L'edificio colpito ha preso fuoco.Il premier israeliano,, da Washington, ha deciso di tagliare la visita negli Stati Uniti e di tornare in patria dopo l'incontro con il presidente americano, Donald Trump. "Un attacco criminale contro Israele al quale reagiremo con tutta la forza" ha detto Netanyahu."Vista la situazione di sicurezza - ha aggiunto - ho deciso di accorciare la visita negli Usa. Tra poche ore vedrò Trump e subito dopo tornerò immediatamente in Israele per seguire la situazione da vicino".Secondo le informazioni fornite dai soccorritori, un 59enne e una donna di 30 anni sono in condizioni moderate, mentre il marito di lei, e i loro figli, una ragazzina di 12 anni, un bimbo di 3 anni e uno di 6 mesi, hanno riportato lievi ferite.Nessun gruppo palestinese ha rivendicato l'attacco, il leader di Hamas a Gaza, Yahnya Sinwar, ha cancellato una prevista conferenza stampa e la leadership del movimento islamico nell'enclave si è nascosta in attesa della risposta israeliana.Dieci giorni fa, due razzi sparati da Gaza sono caduti su Tel Aviv senza provocare danni né feriti: sono stati i primi a cadere sulla città dalla guerra del 2014. Israele ha risposto bombardando un centinaio di obiettivi nell'enclave palestinese.