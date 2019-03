Medio Oriente Israele colpisce 100 obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, 4 feriti

Israele ha annunciato di avere colpito circa 100 obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza durante la notte in risposta al lancio di razzi dall'enclave palestinese, anche verso la sua capitale economica Tel Aviv - come riporta LaPresse."Aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e aerei dell'IDF hanno attaccato durante la notte circa 100 bersagli terroristici dell'organizzazione di Hamas nella Striscia di Gaza", ha detto l'esercito israeliano in una dichiarazione.Sono state 4 le persone ferite a Gaza - secondo l'Ansa - durante le incursioni dell'aviazione israeliana della notte passata in risposta al lancio di due razzi dalla Striscia verso Tel Aviv sempre ieri sera. Lo dice il ministero della sanità di Gaza riferito da fonti locali. Da Gaza sarebbero stati 9 i razzi - oltre quelli su Tel Aviv - sparati verso la cittadina israeliana di Sderot, e la zona attigua, che si trova a ridosso della Striscia.