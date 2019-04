39 i partiti in lizza Israele domani alle urne. Sfida Netanyahu-Gantz Netanyahu agli elettori "pigri": votatemi se volete la destra al governo. Gantz: "Non è la destra in pericolo ma Netanyahu"

Condividi

Vigilia elettorale in Israele. Domani 5,8 milioni di cittadini sono chiamati ad eleggere i 120 deputati della Knesset, in un voto che è soprattutto un referendum su leader del Likud, Benjamin Netanyahu, primo ministro in cerca di un quinto mandato.A sfidare "re Bibi" è un altro Benjamin, l'ex capo di Stato maggiore Benny Gantz, che accusa Netanyahu di una deriva di potere sempre più personalistica, autoritaria e corrotta, sull'esempio di quanto fa Erdogan in Turchia. La questione palestinese sembra intanto praticamente scomparsa dal dibattito, così come la sinistra israeliana.Alto 1,95 metri, il fisico atletico e gli occhi azzurri penetranti, il 59enne Gantz ha ricoperto ruoli di responsabilità in quasi tutte le vicende militari israeliane. Le sue credenziali nel campo della sicurezza sono impeccabili, così come non vi sono ombre sulla sua integrità morale. Su posizioni laiche e centriste, l'ex generale si presenta come "alternativa positiva" alla "leadership "divisiva" di Netanyahu, che accusa di appoggiarsi sempre più all'estrema destra pur di rimanere al potere. Il primo ministro è "un uomo corrotto che sta distruggendo il paese", afferma l'austero ex militare, in Israele "non abbiamo bisogno di un re". Al voto, Gantz si presenta alla testa dell'Alleanza Blu e Bianco, i colori della bandiera d'Israele. Con lui si sono candidati altri due ex capi di Stato maggiore: Moshe Yaalon e Gabi Ashkenazi.Gli ultimi sondaggi indicano il partito di Gantz in testa con una trentina di deputati su 120 della Knesset. Il Likud è indietro di pochi seggi, ma paradossalmente Netanyahu potrebbe comunque riuscire lo stesso ad ottenere un quinto mandato, perché per lui è più facile trovare alleati, sia fra i partiti alla sua destra che con gli ultraortodossi, cui non piace il piglio laico di Gantz e Lapid. Del resto a far precipitare Israele verso elezioni anticipate è stata proprio l'impossibilità di trovare un accordo in seno al governo sulla leva militare per gli ultraortodossi.Le urne si apriranno domani alle 7 del mattino e chiuderanno alle 22, ora locale. Gli exit poll, che usciranno subito dopo, potrebbero però non chiarire subito chi potrà essere il primo ministro, tenuto conto della frammentazione del panorama politico.Sono infatti 39 i partiti in gara per le elezioni parlamentari di domani, dove si vota con il sistema proporzionale. Si prospetta un Parlamento quasi altrettanto frammentato, anche se la maggior parte delle formazioni rischia di rimanere al di sotto della soglia di sbarramento del 3,25%.Sarà il presidente Reuven Rivlin a scegliere il primo ministro incaricato, indicando chi ritiene abbia maggiori chance di poter formare una coalizione stabile. Il leader scelto avrà 28 giorni di tempo per formare il governo, con una possibile proroga di altri14. In caso di fallimento, verrà nominata un'altra persona.Con un appello video dell'ultima ora, postato su Twitter, Benyamin Netanyahu invita gli elettori di destra a puntare sul suo partito, il Likud, se non vogliono rischiare un governo a sinistra. "I media cercano di rendervi pigri, dicono che Netanyahu diventerà comunque primo ministro", afferma il capo del governo israeliano. Se il Likud non sarà il primo partito, argomenta il premier, il presidente Reuven Rivlin potrebbe dare l'incarico di formare il prossimo governo al partito centrista Blu e Bianco, guidato dall'ex capo di Stato maggiore Benny Gantz. "Se non volete svegliarvi la mattina dopo il voto con Lapid primo ministro di un governo di sinistra dovete votare Likud", afferma Netanyahu, riferendosi al patto fra Gantz e il laico Yair Lapid, per alterarsi alla guida del governo dopo due anni e mezzo. Con il suo appello, il premier vuole evitare che il voto a destra si disperda fra troppi partiti."Non è il governo della destra a essere in pericolo, lo è Netanyahu. E non è una minaccia di sicurezza ma legale". E' l'ultimo affondo di Benny Gantz nei confronti di Netanyahu. In un'intervista, l'ex capo di Stato maggiore ha colpito nuovamente il leader del Likud, mettendo l'accento sulla possibilià che di qui a pochi mesi venga ufficialmente incriminato per corruzione, frode e abuso di fiducia in tre diversi casi.