Israele, accordo tra i partiti della coalizione di governo: elezioni anticipate ad aprile 2019

Tutti i partiti della coalizione al potere in Israele hanno concordato oggi di indire le elezioni anticipate all'inizio di aprile 2019, sette mesi prima della data prevista. Lo ha annunciato il portavoce del Likud, il partito di destra del Primo ministro Benjamin Netanyahu. La decisione di sciogliere il Parlamento e di tenere le elezioni all'inizio di aprile è stata presa "in nome di una responsabilità budgettaria" e per l'interesse della nazione, ha aggiunto il portavoce del Likud. Le elezioni dovevano tenersi a novembre 2019. Secondo i media la data potrebbe essere quella del 9 aprile."La coalizione uscente è il nucleo di quella che le verrà dopo", ha detto il premier Benyamin Netanyahu commentando alla Knesset la decisione della coalizione di governo di voto anticipato ad aprile prossimo, probabilmente martedì 9. "Gli israeliani - ha aggiunto dopo aver elencato i successi del paese sul piano diplomatico, militare ed economico - faranno cosa giusta se mi confermeranno al governo". Le elezioni - per i media - erano necessarie viste le difficoltà nell'approvazione delle leggi, specie quella sulla riforma di leva degli ebrei ortodossi.A innescare la crisi è stato a metà novembre l'allora ministro della Difesa, Avigdor Lieberman, annunciando le dimissioni in aperto contrasto con Netanyahu, come diretta conseguenza della decisione del governo di aderire al cessate il fuoco con Hamas e le fazioni palestinesi della Striscia di Gaza, tregua mediata da Onu ed Egitto. Una "resa al terrorismo", aveva denunciato Lieberman, sottolineando che così facendo Israele stava "comprando la calma a breve termine a costo di compromettere la sua sicurezza sul lungo periodo".Insieme a lui, avevano lasciato l'esecutivo tutti i membri del partito Ysrael Beiteinu, lasciando nelle mani di Netanyahu una coalizione di governo debolissima, con un solo voto di maggioranza (61 seggi su 120). Netanyahu aveva preso tempo, assumendo la carica di ministro della Difesa, ma il voto anticipato incombeva.La notizia delle elezioni anticipate è stata accolta con soddisfazione da Lieberman: "Abbiamo detto per un mese intero che questo è un governo di sopravvivenza, non è operativo e quindi per il popolo d'Israele, la cosa piu' importante e' un governo nuovo e stabile".