Caso internazionale Israele nega ingresso a deputate democratiche USA. Netanyahu: "Volevano solo danneggiare Israele" L'annuncio arriva poco dopo che il presidente Trump, aveva dichiarato che Israele avrebbe mostrato "grande debolezza" permettendo loro di entrare nel Paese. "È un affronto", scrive su twitter la deputata Ilhan Omar replicando al no di Israele all'ingresso nel paese per lei e per la collega Rashida Tlaib

Condividi

It is an affront that Israeli Prime Minister Netanyahu, under pressure from President Trump, would deny entry to representatives of the U.S. government.



My full statement: pic.twitter.com/v00ESmehXT — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) August 15, 2019

Diventa un caso internazionale la decisione di Israele di vietare l'ingresso nel Paese delle due deputate democratiche del Congresso americano, Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Ad annunciarlo alla Cnn un portavoce del vice ministro degli Esteri, Tzipi Hotovely. Il portavoce non ha specificato quando e' stata presa la decisione o chi ha preso la decisione finale, ma l'annuncio arriva poco dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva dichiarato che Israele avrebbe mostrato "grande debolezza" permettendo loro di entrare nel Paese."È un affronto che il primo ministro israeliano Netanyahu, sotto la pressione del presidente Trump, negherebbe l'ingresso ai rappresentanti del governo degli Stati Uniti". Lo scrive su twitter la deputata democratica americana Ilhan Omar replicando al no di Israele all'ingresso nel paese per lei e per la collega Rashida Tlaib.Dal canto suo il premier israeliano Benjamin Netanyahu difende la decisione di non concedere il visto di ingresso alle due deputate democratiche. "Non c'è Paese al mondo che rispetti gli Stati Uniti e il Congresso americano più di Israele", ha affermato Netanyahu in una nota. "Tuttavia -ha aggiunto- l'itinerario indicava che l'unica intenzione delle due deputate era quella di danneggiare Israele". Il premier ha poi affermato che alla Tlaib potrebbe essere concesso il permesso su base umanitaria di visitare i suoi parenti in Cisgiordania."La legge di Israele proibisce l'ingresso a coloro che chiedono o lavorano per imporre il boicottaggio di Israele", ha detto ancora Netanyahu, sostenendo che nessuna delle due deputate democratiche statunitensi aveva fatto richiesta di incontri con rappresentanti ufficiali israeliani. La richiesta umanitaria della Tlaib per fare visita ai suoi parenti in Cisgiordania, ha detto il premier israeliano, potrà essere concessa solamente se la deputata si "impegnerà a non promuovere il boicottaggio contro Israele".