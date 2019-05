Israele: niente governo, elezioni anticipate a settembre

Condividi

Il Parlamento israeliano ha votato per il proprio scioglimento meno di due mesi dopo essere stato eletto, e per politiche anticipate il 17 settembre: è uno scenario senza precedenti nella storia del paese.Il Parlamento (Knesset) ha votato nella notte per lo scioglimento in seconda e terza lettura con 74 voti favorevoli e 45 contrari, su richiesta del Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu.Quest'ultimo, incapace di formare un coalizione di governo con i partiti di destra, ha preferito inviare gli israeliani alle urne per la seconda volta in meno di cinque mesi invece che dare al presidente Reuven Rivlin la possibilità di tentare l'incarico a un altro esponente politico.