Invisibili ai radar Israele, primo impiego in combattimento di F-35 "Abbiamo attaccato due volte in Medio Oriente usando l'F-35, siamo i primi al mondo ad averlo fatto", annuncia il comandante dell'Aviazione, generale Norkin

Per la prima volta al mondo Israele ha impiegato l’aereo da combattimento della quinta generazione Lockheed Martin F-35 Lightning II in un combattimento. L’ha comunicato via Twitter l’esercito dello stato ebraico.Nel tweet il comandante dell’Aeronautica militare israeliana, il generale Amikam Norkin, ha precisato che “noi siamo stati i primi al mondo a impiegare un F-35 per scopi operativi. Abbiamo attaccato due volte in Medio Oriente usando l'F-35, siamo i primi al mondo ad averlo fatto", ha detto senza fornire ulteriori dettagli.In totale l’Israele ha commissionato agli USA 50 aerei da combattimento F-35 Lightning II. I primi due sono stati consegnati nel 2016. Gli aerei sono dotati di tecnologia Stealth che li rende invisibli ai radar.