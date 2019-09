Martedì 17 settembre il paese al voto "Israele spiava gli Stati Uniti": la rivelazione che imbarazza Netanyahu. Ma Trump: "Non credo" Le apparecchiature scoperte, note informalmente come ‘StingRays‘, simulano i ripetitori e ingannano i cellulari che così forniscono la loro localizzazione e le loro informazioni di identità. “È molto chiaro che Israele è responsabile”, ha commentato un ex agente secreto americano, mentre l’ufficio del premier Netanyahu ha definito le accuse una “clamorosa menzogna“

Condividi

In Israele le elezioni parlamentari sono alle porte. Martedì 17 settembre i cittadini israeliani andranno al voto e dovranno scegliere principalmente tra il premier uscente Benjamin Netanyahu, alla ricerca del suo quinto mandato alla guida del Likud, e il partito Blu e Bianco, guidato dall’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz e da Yair Lapid.Per Netanyahu, recentemente in visita al presidente russo Vladimir Putin, arriva una doppia grana che lo ha fatto scendere nei sondaggi, portandolo a un testa a testa con i rivali. Il social media Facebook ha sanzionato il profilo ufficiale del Likud, bloccando per 24 ore il sistema di messaggistica istantanea dell’account del candidato primo ministro, impedendogli così di pubblicare contenuti propagandistici indirizzati all’elettorato.Motivo: incitamento all’odio tramite il web causa un messaggio pubblicato questo giovedì, in cui si esortavano i cittadini a votare per il fronte conservatore, avvertendoli che un’eventuale vittoria elettorale della sinistra avrebbe determinato la nascita di un “governo arabo intenzionato a distruggerci tutti - uomini, donne e bambini”. Netanyahu, che ha promesso l'annessione della Valle del Giordano della Palestina in caso di vittoria martedì, ha detto che il messaggio sarebbe stato redatto "per errore" da un membro del suo staff.Come se non bastasse, Israele viene incolpato di spiare gli Stati Uniti. La rivelazione fatta dal sito Politico ha messo in imbarazzo il premier Benjamin Netanyahu, veloce nello smentire queste voci. Israele è uno dei principali alleati degli Usa e di Donald Trump, tanto che nel maggio del 2018 l'America ha spostato l'ambasciata a Gerusalemme.La possibile spia, con l’installazione di apparecchiature per intercettare cellulari, è avvenuta proprio mentre Donald Trump pensava di allentare le sanzioni all’Iran, irriducibile nemico di Israele, per spianare la strada ad uno storico incontro con il presidente iraniano Hassan Rohani a margine dell’assemblea generale dell’Onu, in programma fino al 27 settembre.Le apparecchiature scoperte, note informalmente come ‘StingRays‘, simulano i ripetitori e ingannano i cellulari che così forniscono la loro localizzazione e le loro informazioni di identità. Questi strumenti possono catturare anche i contenuti delle telefonate e i loro dati. “È molto chiaro che Israele è responsabile”, ha commentato un ex agente secreto americano, mentre l’ufficio del premier Netanyahu ha definito le accuse una “clamorosa menzogna“.