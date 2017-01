Nuove immagini dai video di sorveglianza Istanbul, questo sarebbe il vero volto dell'attentatore L'uomo indicato dalla polizia come presunto killer lancia un appello: "Vi prego, cancellate le mie foto dal web"

Le immagini mostrano un uomo dai capelli neri, senza barba e con un giubbotto scuro: dovrebbe essere questo il profilo dell'attentatore responsabile della strage, la notte di capodanno, nel nightclub 'Reina' di Istanbul, così come emerge dal filmato di una telecamera di sorveglianza diffuse dall'agenzia di stampa Dogan, e non quello mostrato ieri da diversi media locali di un uomo con la barba. Le nuove foto non permettono di chiarire altri dettagli. Dopo la strage, l'attentatore è fuggito e una caccia all'uomo è in corso in tutta la Turchia.Intanto l'uomo ritratto nella foto rilasciata dalla polizia come quella del presunto attentatore, ha postato sul suo profilo Facebook un appello: "Ho appena dato la mia testimonianza alla polizia, vi prego di cancellare le mie foto".