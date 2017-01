Turchia Istanbul, sparatoria in un ristorante. Due feriti La notizia è stata diffusa da Al Arabiya. Non si tratterebbe di terrorismo ma di un episodio di criminalità comune

Nuova sparatoria ad Istanbul. Questa volta teatro del fatto di sangue è un ristorante nel distretto di Fatih.I media turchi riferiscono di due feriti. Testimoni affrmano che ad aprire il fuoco sono stati due uomini armati.Sempre Al Arabiya sostiene che l'episodio sarebbe da ricondurre alla criminalità comune e non a un attacco terroristico.Una primissima ricostruzione della Cnn turca informa che la sparatoria si è verificata davanti ad un ristorante sulla Hirasalti Street nel quartiere di Fatih Balat, nella parte occidentale di Istanbul. A restare feriti un impiegato di una vicina università privata, colpito al torace ed in condizioni gravi, e il proprietario del locale, che non ha riportato ferite da metterne in pericolo la vita.In città la tensione è molto alta: è tuttora in corso la caccia all'uomo per catturare il terrorista che la notte di Capodanno ha ucciso 39 persone che festeggiavano nel Reina club, sul lato europeo della metropoli turca.