North Dakota Istantanea di un'estinzione: dei fossili mostrano il giorno dell'asteroide killer

Una nuova ricerca fa una fotografia di un giorno importante, di circa 66 milioni di anni fa, il giorno in cui un asteroide scosse la Terra, il fuoco piovve dal cielo e il terreno tremò come mai in epoca moderna, in cui quasi tutta la vita sulla Terra si estinse, compresi i dinosauri. Dei ricercatori - come riporta l'Associated Press - dicono di aver trovato nel Nord Dakota prove fossili dell'asteroide che colpì il Messico: pesci con vetro caldo di detriti fiammeggianti nelle branchie, alberi carbonizzati e un'ambra fusa. Jan Smit dell'Università di Amsterdam, e i suoi colleghi hanno persino trovato orme di dinosauri poco prima della loro scomparsa, forse anche un piccolo Tyrannosaurus Rex, "la prova definitiva che i dinosauri erano vivi e vegeti al momento dell'impatto. Stavano correndo, inseguendosi l'un l'altro" quando furono sommersi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivistae potrebbe diventare - secondo esperti - "la scoperta del secolo" in questo campo.