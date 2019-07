Occupazione al massimo storico Istat. A maggio la disoccupazione scende al 9,9%, il minimo dal 2012. Quella giovanile è al 30,5% Nuovo rapporto dell’Istat sull’occupazione nel nostro paese. Sale il numero degli occupati tra i giovani. Cala il tasso di disoccupazione al 9,9%

Condividi

Il tasso di disoccupazione a maggio è sceso al 9,9%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto ad aprile. Lo rileva l'Istat. Si tratta del valore più basso dal febbraio del 2012. Per la prima volta da oltre sette anni il tasso di disoccupazione perde così la doppia cifra. In calo anche la disoccupazione giovanile tra i 15-21enni che ha toccato il 30,5%, lo 0,7% in meno rispetto ad aprile.I disoccupati scendono così a 2.580 mila, 192 mila in meno dell'anno precedente.Risulta invece in crescita la stima degli occupati +67mila sul mese precedente e il tasso di occupazione è salito al 59,0%, il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche, ovvero dal 1977."Disoccupazione sotto il 10% per la prima volta dopo anni, lavoratori italiani in crescita e ai massimi storici dal 1977. Avanti cosi', tagliare le tasse a imprenditori, lavoratori e famiglie e' un dovere morale". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini."Le notizie che leggiamo questa mattina ci dicono che quella di oggi e' davvero una bella giornata. Dopo esser stato attaccato per mesi dai partiti d'opposizione (e dai loro media di riferimento) che me ne hanno dette di tutti i colori, ridicolizzando il decreto dignità (dicevano che non sarebbe servito a nulla!), ancora una volta sono felice di smentire questi chiacchieroni con i fatti. Sapete cosa dicono i dati Istat di questa mattina? Che la disoccupazione e' in calo, parliamo del dato piu' basso dal 2012, mentre aumentano gli occupati, il dato massimo dal 1977". Cosi' il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, commentando i dati Istat sul blog dei cinque stelle"Il tasso di disoccupazione a maggio scende al 9,9%, il valore più basso dal febbraio del 2012. Il tasso di occupazione, sempre a maggio, sale al 59%, il valore più alto dal 1977. E' il risultato delle politiche che abbiamo messo in campo, come Governo, e del lavoro del ministro Luigi Di Maio. Ogni tanto sarebbe bello che si raccontassero anche i risultati che stiamo raggiungendo". Così il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli in una nota."I primi risultati di Quota 100 iniziano a farsi vedere e a dare respiro ad un Paese che aveva bisogno di misure coraggiose: disoccupazione al 9,9%, mai così bene dal 2012; tasso d'occupazione a maggio al 59% (miglior dato dal 1977)". A commentare i dati Istat è il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon."Nel mese di maggio il tasso di disoccupazione e' sceso al 9,9% ed e' la prima volta dal febbraio del 2012. Questo dimostra che le politiche anti-austerity cominciano a dare i primi frutti". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito alla pubblicazione degli ultimi dati Istat."L'aumento degli occupati al 59% e la crescita del numero di contratti di lavoro stabile e' un ulteriore dato positivo a riprova del fatto che stiamo andando nella direzione giusta- ha proseguito Capone- Resta ancora molto da fare su salari e riduzione delle tasse ma siamo fiduciosi"."In un contesto di marcata debolezza congiunturale il mercato del lavoro ha mostrato, a maggio,segnali di miglioramento che consolidano la forte crescita osservata già in marzo". E' il commento dell'Ufficio studi di Confcommercio ai dati Istat. "Non sono chiare le dinamiche alla base di questo fenomeno,inatteso per entità e poco coerente con i profili congiunturali delle variabili di produzione, fiducia e consumi", sottolinea. "E' possibile - aggiunge in una nota - che si sia protratto almeno fino a maggio il trend di debole crescita osservato nel primo trimestre delle ore complessivamente lavorate nel sistema produttivo (+1,5% su base annua) che in termini di ore per occupato e per unità standard di lavoro scende rispettivamente a0,9% e 0,5%". Certo è che "a maggio la crescita occupazionale ha permesso di raggiungere il livello più alto di persone impiegate nel processo produttivo ed il calo delle persone in cerca di occupazione ha favorito il ritorno, dopo più di sette anni, del tasso di disoccupazione su di un livello inferiore al 10%".Secondo Confcommercio "permangono, tuttavia, gli squilibri. E'debole l'incremento sulle fasce di età più giovani mentre,rispetto a maggio 2018, la crescita di 92 mila occupati è per il 46% (cioè 42mila unità) dovuta agli over 65 anni"