I dati Istat: cresce la temperatura nelle città italiane Temperature in aumento di un grado rispetto agli anni 1971-2000

Condividi

Nelle principali città italiane le temperature sono più calde, le estati più lunghe e le precipitazioni più numerose. Questa è la fotografia scattata dall’Istat in un report in cui ha analizzato i dati giornalieri di stazioni tempo-pluviometriche nelle città capoluogo di regione, nel periodo tra il 2002 e il 2016.La temperatura media annua delle stazioni è di 15,5 gradi, in aumento di 1,0 gradi rispetto agli anni 1971-2000.Le anomalie, cioè la differenza tra il valore medio 2002-2016 e il valore medio del trentennio precedente, dopo il 1996 assumono sempre valori positivi e molto significativi, risultando comprese fra lo +0,5c di Cagliari e Genova e il +1,5c di Perugia. Il biennio 2014/2015 si sono presentati come gli anni con la temperatura media più elevata dell’intera serie osservata, presentando un’anomalia di +1,5% rispetto al valore climatico.In tutti i capoluoghi di regione si osserva un aumento della temperatura media rispetto al valore climatico. La media delle variazioni percentuali risulta più elevata per i capoluoghi del Centro (+8,3%). Per il Nord la variazione è in media pari a +7,2% mentre al Sud si registra l’incremento medi più contenuto di +5,6%. I valori più alti si sono registrati a Palermo, Cagliari, Bari, Catanzaro, Napoli, Roma e Ancona.