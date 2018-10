Occupazione al 59% Istat, tasso di disoccupazione ad agosto scende al 9,7%. Nuovo record per il lavoro a termine Ad agosto si registra una ripresa dell'occupazione con una crescita di 69.000 occupati su luglio e di 312.000 occupati su agosto 2017. Il tasso di occupazione si attesta sul 59%, al record storico dall'inizio delle serie (1977). Sale il tasso di disoccupazione dei giovani. Nuovo record per il lavoro a termine

Condividi

Il tasso di disoccupazione ad agosto è sceso sotto il 10% al 9,7% ai minimi da gennaio 2012 con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. Lo rileva l'Istat spiegando che i disoccupati sono diminuiti sul mese di 119.000 unità a 2.522.000 mentre sono calati di 438.000 unità su agosto 2017. Il dato è legato alla crescita congiunturale degli occupati (+69.000 su luglio) ma anche all'aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+46.000).Ad agosto si registra una ripresa dell'occupazione con una crescita di 69.000 occupati su luglio e di 312.000 occupati su agosto 2017. Il tasso di occupazione si attesta sul 59%, al record storico dall'inizio delle serie (1977). Gli occupati nel mese erano 23.369.000. L'occupazione è cresciuta sul mese soprattutto nel lavoro dipendente (+95-000) mentre il lavoro indipendente ha perso 26.000 unità. L'occupazione dipendente permanente è aumentata di 50.000 unità mentre quella a termine ha registrato 45.000 unità in più.Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni ad agosto sale di 0,2 punti al 31% rispetto a luglio mentre cala di 3,5 punti rispetto ad agosto 2017. Il tasso di occupazione dei giovani diminuisce al 17,4%. tra gli anziani (50-64 anni) il tasso di occupazione sale ancora, al 60,8% mentre il tasso di disoccupazione si riduce di 0,6 punti sul mese e di 1,3 punti su agosto 2017 al 5,5%.Nuovo record per il lavoro a termine ad agosto: nel mese - rileva l'istat - gli occupati a tempo determinato erano 3.143.000 con una crescita di 45.000 unità (+1,5%) su luglio e di 351.000 unità (+12,6%) su agosto 2017. È record dall'inizio delle serie storiche (dal 1992). Per il lavoro dipendente "permanente" si e' registrata una crescita di 50.000 unità su luglio e un calo di 49.000 unità su agosto 2017.