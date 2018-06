La rilevazione Istat, un italiano su tre pensa di vivere in una zona rischio criminalità Il dato è in aumento dell'11,9% rispetto alla rilevazione precedente

Condividi

Un italiano su tre pensa di vivere in una zona a rischio criminalità. Lo rivela l’Istat segnalando che il dato – che si riferisce al biennio 2015-2016 – è in aumento del +11,9% rispetto alla rilevazione precedente.Calano i cittadini che hanno paura di subito uno scippo (-6,3% dal 2008-2009), una rapina (-7,1%), il furto dell’auto (-6,7%) o una violenza sessuale (-14%), mentre invece resta stabile il dato sui cittadini preoccupati dai furti in casa, circa il 60,2%.Il 27,6% degli italiani si ritiene “poco o per niente” sicuro uscendo da solo la sera. La paura della criminalità, per il 38,2%, influenza molto le proprie abitudini. Infatti il 33,9% ritiene di vivere in una zona a rischio di criminalità e il 46,4% giudica in modo negativo il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Questi sono solo alcuni dati sulla “Percezione della sicurezza” rilevati dall’Istat sul biennio 2015-2016, report sulla preoccupazione di subire reati e sul livello di degrado socio-ambientale della zona in cui si vive.