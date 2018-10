Italia 5 Stelle Manovra, Laura Castelli: il reddito di cittadinanza non finirà nelle mani sbagliate Non sarà necessario fare la domanda, sarà lo Stato ad individuare chi ne ha diritto. Obbligatorie 8 ore di volontariato nel Comune di residenza



Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Sarà lo Stato ad individuare chi ha diritto al reddito di cittadinanza. Lo ha affermato l', sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, durante il suo intervento dal palco di 'Italia 5 Stelle'. Il cittadino non dovrà, quindi presentare alcuna domanda, il reddito di cittadinanza non dovrà essere richiesto.Castelli ha parlato insieme a Nunzia Catalfo, presidente della Commissione Lavoro del Senato, considerata la 'madre' del reddito di cittadinanza. La sottosegretaria ha poi spiegato che saranno obbligatorie 8 ore di volontariato nel Comune di residenza."Per ogni cittadino ci sarà un solo sportello di riferimento che è in costruzione - ha spiegato la- un sistema informativo al quale si potrà accedere dal computer o dal telefonino per fare la ricerca del lavoro".Il reddito di cittadinanza cambierà il modo di "pensare" secondo Castelli, che ha osservato che: "non deve esser più una paura" il rapporto con la P.A. rassicurando: "Stiamo studiando a puntino ogni misura perché non finisca nelle mani sbagliate. Aiutateci a fare in modo che non ci sia più paura verso il reddito di cittadinanza. Io lo sento, in tanti mi dicono che temono finisca nelle mani di chi non merita, noi invece stiamo studiando a puntino le misure affinché non vada nelle mani sbagliate. Allontaniamo la paura". "Dobbiamo avere paura di quel che non ci dicono - ha proseguito - dei vitalizi, di quel che abbiamo trovato nei ministeri. Aiutateci a far passare il messaggio", ha detto rivolta al 'popolo' grillino.Castelli ha ricordato "l'emozione della prima sera in cui abbiamo approvato la manovra del popolo, si è capito che sarebbe diventata realtà. Sul reddito di cittadinanza c'è molto da fare, ma io sono convinta che sia una delle più grande occasioni per questo paese, noi italiani sappiamo coglierle le occasioni quando ci vengono offerte".