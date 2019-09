L'incontro al Quirinale Italia-Germania, Mattarella: "Ue e Nato nostri pilastri". Steinmeier: "Combattere il nazionalismo" Mattarella: "Ho ringraziato il presidente Steinmeier per l'aiuto all'Italia sull'accoglienza dei migranti, un'accoglienza annunciata e praticata". "La gestione dei rimpatri sia della Ue"

Tra Italia e Germania vi sono rapporti "non solo eccellenti, ma al massimo livello di eccellenza sia sul piano bilaterale" sia nei fori multilaterali, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Italia e Germania condividono "con convinzione" i principali pilastri dei "valori e degli obiettivi della Ue, di cui sono paesi fondatori" e "il legame atlantico", ha ribadito Mattarella."Abbiamo cooperato strettamente per la costruzione europea. Italiani e tedeschi sono ottimi vicini, e questo è un bene prezioso, anche in futuro lavoreremo congiuntamente per un'Europa unita. Non deve esserci più il nazionalismo che in passato ha portato conflitti nel continente, l'unione fa la forza", ha detto il presidente presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Che ha aggiunto: "Sono molto felice che il premier Giuseppe Conte abbia preso una posizione europeista"."Ho ringraziato il presidente Steinmeier per l'aiuto all'Italia sull'accoglienza dei migranti, un'accoglienza annunciata e praticata", ha detto il Capo dello Stato Italiano, nel corso della conferenza stampa al Quirinale. - "L'unione dovrebbe adottare e assumere in sè l'onere dei rimpatri, perché l'Unione è in grado di farlo con maggiore efficacia di quanto non possano fare i singoli paesi membri. C'è bisogno di trovare soluzioni che consentano dei meccanismi automatici di ridistribuzione europea dei migranti e dei rimpatri posti a carico dell'unione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con l'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in visita di Stato in Italia."Necessari sforzi congiunti, Italia non va lasciata sola"Così il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier della Repubblica, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Il presidente Mattarella ha parlato anche di temi economici: "Siamo convinti che sia necessario integrare l'architettura dell'unione economica e monetaria, siamo in un momento di tensioni commerciali" e "per due paesi esportatori come i nostri" è un "aspetto rilevante", "questo richiede un aumento degli investimenti che stimoli i mercati interni".