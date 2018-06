I dati Eurostat In Italia, Portogallo e Grecia oltre il 50% delle persone non può permettersi una vacanza Nel 2016 in Italia è stato il 58,1% della popolazione a non muoversi da casa

Italia, Portogallo e Grecia sono gli unici paesi della zona euro dove la maggior parte della popolazione non va in vacanza. I motivi sono principalmente economici.Secondo una rilevazione Eurostat i tre paesi hanno una media di cittadini che hanno una percentuale di cittadini che non partecipa al turismo molto alta rispetto ad altri paesi.Nel 2016 in Italia è stato il 58,1% della popolazione a non muoversi da casa. La metà, ossia il 48,8%, non è partita per motivi economici, mentre in Grecia la percentuale sale al 64,4%. Il Portogallo invece tocca il 74,4% (il 66,4% perché non ha risparmi).La media europea invece è del 37,9%. La percentuale più bassa di popolazione che ha rinunciato alle vacanze sono stati i finlandesi con l’8%, gli olandesi con il 14,7% e i lussemburghesi con il 19,1%.