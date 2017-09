All'ultimo goal Spagna-Italia: super sfida per l'accesso diretto alla Coppa del Mondo Giampiero Ventura e gli azzurri a caccia della vittoria al Santiago Bernabeu di Madrid senza alcuna paura

di Tiziana Di Giovannandrea La partita al Santiago Bernabeu tra Italia e Spagna è decisiva per ottenere la qualificazione per i Mondiali 2018. Tra le due squadre, che guidano con pari punteggio il girone G, la vittoria come prima classificata significa l'accesso diretto ai Mondiali 2018 senza doversi giocare la qualificazione agli spareggi con le seconde classificate degli altri gironi. Tutte e due le squadre, sia l'Italia che la Spagna lo vogliono evitare ad ogni costo quindi si prospetta una super sfida tra due squadre che non vogliono mollare, nessuna delle due.Il nostro ct, Giampiero Ventura, schiererà una squadra molto offensiva ma anche Julen Lopetegui, ct della Nazionale spagnola, non sarà da meno considerando gli azzurri molto pericolosi. Molte sono le variabili che l'Italia può mettere in campo come pure la capacità di non demordere e questo è quello che la Spagna teme.Il ct della Nazionale italiana è molto fiducioso dei suoi uomini. Ventura ha deciso di utilizzare il modulo 4-2-4 e dice: "Avanti. Niente paura!" mentre per Lopetegui nel calcio attuale non c'è uno spettacolo migliore di quello che offrono la Spagna e l'Italia.