I migranti saranno redistribuiti L'Italia assegna un porto sicuro alla nave Ocean Viking: è Lampedusa Finisce l'odissea per le 82 persone soccorse al largo della Libia. Ieri Francia e Germania si erano dette pronte ad accogliere ognuna il 25% dei migranti che sbarcano in Italia dalle navi delle ong umanitarie. Il sindaco di Lampedusa: "Non possiamo risolvere noi tutti i problemi"

🔴BREAKING: le autorità Italiane hanno appena offerto a #OceanViking un porto sicuro di sbarco.



Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a #Lampedusa.@MSF_Sea & @SOSMedIntl sono sollevate. pic.twitter.com/D94brZqBNV — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) September 14, 2019

🔴 BREAKING La #OceanViking ha appena ricevuto istruzioni dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo (MRCC) di Roma di procedere a Lampedusa, in Italia, che è stata designata come Luogo di sicurezza per gli 82 sopravvissuti salvati in due operazioni SAR pic.twitter.com/qXk5EhVTwp — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) September 14, 2019

L'Italia ha assegnato Lampedusa come porto sicuro per la Ocean Viking, la nave di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo soccorsi al largo delle coste della Libia. Si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera.Dopo 6 giorni di stallo, la nave si sta ora dirigendo verso l'isola a Sud della Sicilia. "Le autorità Italiane hanno appena offerto a #OceanViking un porto sicuro di sbarco. Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a #Lampedusa. Siamo sollevati", commentano le ong su Twitter.Ieri Francia e Germania si erano dette pronte ad accogliere ognuna il 25% dei migranti che sbarcano in Italia: un passo avanti verso la creazione di quel "meccanismo temporaneo" di ripartizione a cui sta lavorando la Commissione europea e sul quale conta il nuovo gverno Conte per gestire senza crisi gli arrivi delle navi umanitarie. Palazzo Chigi aveva dunque parlato di una "sollecita soluzione" per la Ocean Viking. A Italia, Francia, Germania e Malta che sono intenti a fissare un primo e provvisorio regolamento per la suddivisione delle quote, dovrebbero seguire altri Paesi, afferma il ministro dell'Interno del governo di Angela Merkel, Seehofer: "La nostra aspettativa - ha spiegato - è che altri Stati si aggiungeranno". Stando ai dati del ministero federale dell'Interno, negli scorsi dodici mesi sono stati 561 i profughi salvati nel Mediterraneo che sono giunti in Germania passando dall'Italia, un quarto di quelli soccorsi.La decisione dello sbarco arriva dopo la visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles e l'annuncio della "grande disponibilità a trovare subito un accordo, ancorché temporaneo" per la gestione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo. Il giorno dopo, la Commissione europea ha annunciato un "accordo per la ripartizione" delle persone a bordo della Ocean Viking tra alcuni Paesi dell'Ue che si sono offerti."La nave Ocean Viking era molto più vicina alle coste siciliane che a Lampedusa. Perché la scelta di assegnare come porto sicuro proprio Lampedusa?". E' l'atto di accusa del sindaco Salvatore Martello che commenta così con l'Adnkronos la decisione delle autorità italiane di assegnare un porto sicuro alla nave Ocean Viking. "Forse il ministro dell'Interno pensa che i lampedusani siano degli emeriti idioti - prosegue Martello - La cosa non funziona. L'isola non può essere la soluzione di tutti i problemi. Il ministro ha sbagliato indirizzo"."Eccoli, porti aperti senza limiti..." Così l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su Facebook la decisione dell'Italia di assegnare alla Ocean Viking, con 82 migranti a bordo, come porto sicuro di sbarco Lampedusa.