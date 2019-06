Mondiale donne Italia battuta 1-0 dal Brasile, le azzurre chiudono prime del girone e vanno agli ottavi

L'Italia di Milena Bertolini cede al Brasile per 1-0 nell'ultima giornata del girone C dei Mondiali femminili di calcio ma mantiene il primo posto. La rete decisiva del match disputato a Valenciennes e' stata realizzata da Marta su rigore al 74'. Le azzurre chiudono in testa il girone grazie alla miglior differenza reti rispetto alle verdeoro e all'Australia, che nell'altro match in contemporanea ha battuto 4-1 la Giamaica. Dietro le azzurre chiudono le aussie, quindi terze le verdeoro.