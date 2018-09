Cinema L'Italia candida Dogman di Matteo Garrone agli Oscar

Dogman di Matteo Garrone è il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar. La commissione della Anica, riunitasi questa mattina, ha scelto la pellicola vincitrice al Festival di Cannes del premio come miglior attore protagonista (Marcello Fonte), preferendola ad altri 20 titoli, tra cui Napoli velata di Ferzan Ozpetek e The Place di Paolo Genovese. Le nomination saranno annunciate a Los Angeles il 22 gennaio 2019, mentre il 24 febbraio ci sarà la cerimonia della notte degli Oscar. La Commissione di Selezione era composta da Nicola Borrelli, Marta Donzelli, Gian Luca Farinelli, Antonio Medici, Silvio Soldini, Maria Carolina Terzi, Maria Sole Tognazzi, Stefania Ulivi, Enrico Vanzina."Continua la marcia di questo bellissimo film. Dopo il successo al Festival di Cannes e la partecipazione a una ventina di festival internazionali, condividiamo con Matteo Garrone la soddisfazione e la gioia di rappresentare l'Italia nel primo passo verso la corsa agli Academy Awards". Così Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, commenta la designazione di Dogman. "La Commissione che ha scelto Dogman tra i ventuno candidati- afferma Del Brocco - ha scommesso sulla grande potenza visiva delle immagini, sulla straordinaria capacità narrativa di Matteo Garrone e sul suo talento indiscutibile nel dirigere gli attori, nella convinzione che questa opera - venduta già in oltre 40 Paesi - abbia tutte le caratteristiche per battersi con il cinema del resto del mondo. Matteo Garrone è uno dei cineasti di maggiore talento del cinema italiano, insieme ai produttori Archimede e le Pacte siamo pronti ad accompagnarlo con grande entusiasmo in questa nuova avventura".