Banca centrale europea L'Italia candida il Dg di Bankitalia Fabio Panetta per il Comitato esecutivo Bce Conte soddisfatto: "L'Italia presenta un profilo di grande levatura professionale, competente, affidabile, ben accreditato a livello europeo"

L'Italia candida il direttore generale di Bankitalia, Fabio Panetta, al Comitato esecutivo della Banca centrale europea, al posto dell'uscente Benoit Coeuré, il cui mandato scade il prossimo 31 dicembre. Una mossa attesa: la lettera con il curriculum dell'economista, da 34 anni a Palazzo Koch, è partita dal ministero dell'Economia indirizzata al presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, verrà affrontata nell'eurogruppo del 9 ottobre e formalizzata all'Ecofin del 10 Il suo, ha fatto sapere Centeno, è l'unico nome in campo: dopo la raccomandazione dei ministri dell'Economia, seguirà un'audizione al Parlamento europeo, con la nomina nel Consiglio Ue di dicembre."Grande soddisfazione per la candidatura del dottor Panetta: l'Italia presenta un profilo di grande levatura professionale, competente, affidabile, ben accreditato a livello europeo", commenta in serata il premier Giuseppe Conte, che aggiunge :"Anche in seno alla Bce il dottor Panetta dimostrerà il suo valore e la sua competenza professionale contribuendo a raccogliere le sfide della comune politica monetaria"Il comitato esecutivo, organo decisionale dell'istituzione, è formato dal presidente della Bce, dal vicepresidente e da quattro membri nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. La consuetudine vuole che siano rappresentate le quattro maggiori economie dell'euro. Dal primo di novembre, al posto dell'italiano Mario Draghi, dovrebbe arrivare la presidente in pectore francese Christine Lagarde. E dunque il posto di Coeuré potrebbe essere, per rispettare l'equilibrio tra i vari paesi, riempito proprio da Panetta, mentre la Germania può contare su Sabine Lautenschlager e la Spagna su Luis de Guindos. La nomina dell'italiano, considerato una 'colomba' tra gli economisti europei con posizioni spesso a favore degli istituti italiani sulla questione dei crediti deteriorati all'attenzione della vigilanza, ha un peso significativo nella Bce post Draghi.Ciociaro, sessant'anni, Panetta è direttore generale di Bankitalia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni dallo scorso 10 maggio, subentrando a Salvatore Rossi che aveva comunicato, poco prima, la sua indisponibilità a rimanere a via Nazionale. L'economista, laureato alla Luiss di Roma con master e dottorato a Londra, è dal 1985 a Bankitalia dove era stato inizialmente assegnato al Servizio Studi di Congiuntura e Politica Monetaria. E può contare anche su una lunga esperienza del sistema europeo, visto che è stato Accompanying Person alle riunioni del Consiglio direttivo Bce prima con il governatore Antonio Fazio e, poi, con lo stesso Mario Draghi, dal 2012 al settembre 2016 è stato supplente del Governatore nello stesso Consiglio, ed è stato tra i componenti del Consiglio di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico presso la Bce dal 2014 al luglio 2019.