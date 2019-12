Materiale esplodente illegale L'Italia dei botti alla vigilia di Capodanno: arresti e sequestri

Botti di Capodanno sequestrati dalla Guardia di finanza, 31 dicembre 2019 (Ansa)

Circa 10.000 botti di Capodanno, per un peso complessivo di oltrepirotecnico, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a tre grossisti operanti tra ildell'Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino, e Campi Bisenzio. Denunciati i tre responsabili, tutti cinesi per violazione dell'articolo 678 del codice penale: i botti, spiegala Gdf di Firenze, erano conservati con modalità "non sicure"perché si trovavano vicino ad altro materiale altamente infiammabile come accendini, carta e oggetti in plastica e inun'area aperta al pubblico.Un 30enne pregiudicato è statoper detenzione di materiale esplodente dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Vomero. In casa i militari hanno trovato 204 ordigni artigianali e 4 scatoloni di fuochi d'artificio di libera vendita di varie categorie. Complessivamente i militari hanno sequestrato 25 chilogrammi di materiale esplodente. L'uomo è agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.di fuochi d'artificio sono statidai carabinieri che hanno denunciato complessivamente otto persone. I controlli, in vista del Capodanno, sono scattati in corso dei Mille dove sono stati denunciati alcuni venditori ambulanti. In un garage del quartiere Zen 2 invece sono stati trovati 88 chili di "botti". Il giovane che aveva in uso il magazzino è stato denunciato per commercio abusivo di materiali esplodenti ed omessa denuncia di materiale esplosivo. Gli altri sequestri in via Ciaculli, in corso Tukory, in via Pecori Giraldi, e in via Michelangelo.I carabinieri dihanno denunciato i due titolari di un negozio dell'entroterra, dove i militari, nell'ambito di una serie di controlli sulle rivendite di prodotti pirotecnici, hanno rinvenuto alcuni petardi, ad alta carica esplodente, non regolarmente registrati come prescritto dalla vigente normativa in materia. Uno dei due è stato denunciato per omessa registrazione di artifizi pirotecnici, ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'altro per commercio abusivo di materie esplodenti, ai sensi dell'art. 678 del Codice Penale. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.La polizia diha sequestrato 24 chili di botti detenuti illegalmente, parte dei quali veri e propri esplosivi di genere vietato, nonché marijuana, cocaina e hashish, arrestando due persone e denunciandone una terza. I fuochi d'artificio erano dentro diversi scatoloni, per un totale di quasi 22 chili, detenuti senza licenza e in un garage vicino a complessi residenziali.Un uomo di 34 anni è statocon le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di materiale esplodente. Gli agenti della squadra Mobile hanno scoperto nell'abitazione dell'arrestato più di 500 petardi per un peso complessivo di 12 kg, privi di etichettatura.Ladi fine anno per un peso complessivo di 72 chili detenuti illegalmente ad un 27enne, che ne teneva gran parte in casa, nella stanza adibita a cucina soggiorno. La restante parte stava nascosta in un box prefabbricato sito in area condominiale. Segnalato quantitativo di esplosivo pari a più di quattordici chili. Il giovane è stato denunciato ieri dai poliziotti delle volanti.