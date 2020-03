#iorestoacasa L'Italia si ferma tra nuovi flash mob e qualche "furbetto" Domenica in casa per milioni di cittadini, che reagiscono di nuovo con esibizioni musicali estemporanee alle restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus

Il silenzio per le vie delle città italiane è quasi irreale. Si sentono le voci dei vicini, le tv sintonizzate sui telegiornali. L'Italia si è fermata rispondendo, almeno nella maggior parte dei casi, all'invito a non muoversi da casa per evitare il crescere dei contagi da coronavirus.Nel tardo pomeriggio si è ripetuto l'appuntamento quotidiano: tutti affacciati alle finestre per cantare e suonare insieme. Un'altra canzone italiana all'insegna della speranza: molti e diversi i brani, tra cui "Volare" di Domenico Modugno e "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano. Questa è la Corona Band Flaminio, a Roma.Alcuni invece ancora sembrano non comprendere la portata delle indicazioni date dal governo. Nella notte due giovani sono stati fermati dai Carabinieri a Napoli, nella centrale via Toledo: si sono giustificati dicendo che erano diretti a casa di un amico per recuperare un joystick per consolle. In Tigullio, vista anche la bella giornata di sole, la polizia è dovuta intervenire per fermare i vacanzieri della domenica. "Abbiamo intensificato i controlli ai varchi cittadini utilizzando anche le telecamere intelligenti a riconoscimento targhe", ha raccontato il comandante della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure Luigi Penna. "Nonostante i divieti purtroppo fermiamo addirittura famiglie intere in giro come se niente fosse e provenienti da regioni italiane limitrofe", ha riferito.A Roma sono state denunciate sei persone che avevano deciso di fare il pic-nic nel parco, nella periferia di Tor Bella Monaca.Per ricordare a tutti i cittadini le regole, a Bologna un'auto della polizia è circolata per le vie del centro ripetendo gli avvisi con un altoparlante. Come succedeva nel periodo della guerra.